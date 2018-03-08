Женезио: "Игроки "Лиона" выполнили все тактические установки"



Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Доволен отдачей своих игроков. Результатом – тоже. Мне кажется, мы на правильном пути в Лиге Европы, но нам ещё есть что совершенствовать. Игроки выполнили все тактические установки. Понравилось также, что физически мы выглядели очень неплохо. Всё это необходимо для результата. Без этого результат недостижим. Также важно, на каком поле мы добились результата – оно было далёким от идеала.

Мы сегодня выглядели лучше по сравнению с прошлым матчем с «Монпелье». Были более энергичными и организованными. Могли забить не один мяч, а больше. Но могли прибавлять в атакующих действиях. Я не оптимистичен, но и не вижу причин для беспокойства перед ответным матчем", - приводят слова Женезио российские СМИ.

Ответный матч пройдет в Лионе 15 марта.

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