Женезио продолжит тренировать "Лион"

"Лион" в своём официальном твиттере объявил, что Бруно Женезио останется у руля команды.

Руководство "ткачей" единогласно приняло решение продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.

Напомним, что контракт Женезио с клубом истекает летом 2019 года.

По итогам минувшего сезона "Лион" занял третье место в турнирной таблице Лиги 1 и квалифицировался в Лигу Чемпионов.

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