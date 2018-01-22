Женезио: "Удаление стало поворотным моментом в матче с ПСЖ"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио пообщался с журналистами после победы над ПСЖ в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1).

"Мы удовлетворены результатом. Победа над ПСЖ дает нам большую уверенность. "Лион" нацелен на попадание в тройку по итогам сезона. Удаление стало поворотным моментом в матче, потому что до него ПСЖ владел инициативой. Наши оба гола - талант игроков. Также есть положительная динамика в игре отдельных футболистов. По содержанию мы заслуживаем, по крайней мере, ничейного результата, но победа не незаслуженная. Важно то, что все ждали от нас ответов на вопросы о том, может ли "Лион" противостоять одной из лучших команд в Европе", - сказал он. | http://soccernews.ru