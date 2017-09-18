Женезьо: "В итоге мы поплатились за одну-две ошибки"

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Женезьо: "В итоге мы поплатились за одну-две ошибки"Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 6-го тура чемпионата Франции против ПСЖ (0:2).

"Мы разочарованы, потому что заслуживали большего. У нас была возможность забить, но в итоге мы поплатились за одну-две ошибки. Тем не менее мы можем быть довольны игрой, показанной сегодня. Если мы сможем это повторять, то добьемся хорошего результата в этом сезоне", - сказал он.

Читайте: ПСЖ вырывает победу у "Лиона" благодаря двум автоголам | http://soccernews.ru

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