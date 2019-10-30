Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку и сразу сделала с ним селфи

В "Матче мира" произошла забавная ситуация. В этой встрече играли легендарные футболисты сборных Бразилии и Израиля. Об этом сообщает 9tv.co.il.

По данным источника, девушка-судья Лилах Асулин, которая обслуживала один из таймов этой встрече, неожиданно остановили матч, и просто так показала желтую карточку экс-игроку "Милана" и "Реала" Кака. Мразу после этого Асулин достала телефон и сделала селфи с футболистом.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. pic.twitter.com/k3lUHJXd9N — Football HQ (@FootbaII_HQ) 29 октября 2019 г.

Встреча проходила вчера, 29 октября, в Хайфе. Игра завершилась победой бразильских звезд со счетом 4:2.

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