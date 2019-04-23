Женщина будет судить матч 34-го тура лиги 1 "Амьен" - "Страсбург"

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Женщина будет судить матч 34-го тура лиги 1 "Амьен" - "Страсбург"

Федерация футбола Франции заявила, что на матче 34-го тура Лиги 1 "Амьен" - "Страсбург" арбитром будет Стефани Фраппар.

Отметим, что на матч высшего дивизиона мужского французского чемпионата впервые в истории будет  назначена судья-женщина.

Фраппар является арбитром матчей Лиги 1 с 2014 года. На этот матч женщина назначена для того, чтобы она смогла подготовится к женскому ЧМ-2020.

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