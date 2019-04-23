Женщина будет судить матч 34-го тура лиги 1 "Амьен" - "Страсбург"
Федерация футбола Франции заявила, что на матче 34-го тура Лиги 1 "Амьен" - "Страсбург" арбитром будет Стефани Фраппар.
Отметим, что на матч высшего дивизиона мужского французского чемпионата впервые в истории будет назначена судья-женщина.
Фраппар является арбитром матчей Лиги 1 с 2014 года. На этот матч женщина назначена для того, чтобы она смогла подготовится к женскому ЧМ-2020.
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|Команда
|М
|О
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|33
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|Марсель
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|Монпелье
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|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
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|Нант
|33
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|14
|Бордо
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|Тулуза
|33
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|17
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|33
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|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24