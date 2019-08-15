Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА

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Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА

"Ливерпуль" начал поединок агрессивно, сразу захватив инициативу и получив шанс открыть счет уже на 5-й минуте встречи – это Мане замыкал передачу с правого фланга ударом в падении через себя, однако попал в Кристенсена. Было подозрение относительно игры рукой, однако арбитр Стефани Фраппар решила, что все было в пределах правил, и назначила угловой. Навес с него головой замкнул Матип, но это был легкий мяч для Кепы. "Ливерпуль" продолжил давить, на 9-й минуте создав момент в штрафной "Челси" с выстрелом Фабиньо с левого края, но Кэпа поймал сферу. "Челси" ответил атакой с ударом Педро с дистанции под левую стойку, однако мяч прошел рядом с ней. Начались качели: на 13-й Мане замкнул подачу с углового (выше ворот), а на 16-й Салах вырвался на правый край штрафной и пробил низом - Кэпа парировал. "Аристократы" сразу же провели контратаку с ударом Жиру в дальний угол (неточно), а на 20-й минуте Педро получил разрезную передачу из центра и вырвался один на один с Адрианом – в момент его успел догнать Робертсон, отобрав мягкие мяч.

С 20-х минут "Челси" если не перехватил инициативу, то точно стал острее. В частности, на 22-й Педро ворвался на левый край штрафной и мощно пробил, попав в перекладину. Ливерпуль ответил двумя не слишком опасными замыканиями угловых, а "пенсионеры" на 32-й унизили оборону соперника разрезным пасом Педро на Ковачича. Матео вышел один на один, но "мерсисайдцев" спас своевременный выход из ворот Адриана. В конце концов, регулярные привозы центра обороны и опорников "Ливерпуля" на фоне усиления игры "Челси" привели к очень логическому голу лондонцев на 36-й минуте. Канте отобрал мяч в центре и отдал его на Пулишича, а тот протянул снаряд в последнюю треть поля. Увидев слева абсолютно одинокого Жиру, который стоял перед штрафной и избегал офсайда, Кристиан отдал ему передачу. Оливье принял ее, приблизился к воротам и пробил в дальний угол – 0:1!

Сразу Пулишич забил и второй. На 40-й минуте американец получил передачу на ход по левому флангу, прорвался в штрафную, сместился в центр и выстрелил низом под левую штангу - точно в сетку ворот! Впрочем, гол не засчитали из-за положения вне игры у Кристиана. "Ливерпуль" до конца первого тайма так и не оправился, но на перерыв пошел при счете 1:0. А могло быть гораздо хуже! Юрген Клопп сразу снял с игры незаметного Окслейда-Чемберлена и выпустил на второй тайм Фирмино. Замена сработала уже через две минуты после возобновления поединка: Фабиньо выполнил закидушку в штрафную на Фирмино, то отбросил мяч вправо на Мане, а Садио забил в пустые ворота – 1:1! "Ливерпуль" моментально почувствовал запах крови: на 50-й минуте прошел мощный удар Фабиньо метров с 30-ти (рядом с девяткой), а на 52-й Хендерсон мощно выстрелил из-за пределов штрафной с рикошетом от Эмерсона – Кэпа, стоя на коленях, но таки поймал мяч! Кроме того, у "мерсисайдцев" было несколько опасных кроссов и врываний без завершения.

"Ливерпуль" продолжил держать инициативу, но постепенно "Челси" удалось отвести игру от своих ворот. Более того, на 61-й минуте Жоржиньо лонгболом выводил Жиру лицом к лицу с голкипером, а Оливье пробил из пределов штрафной – удар накрыли, а лайнсмен заметила офсайд. На 66-ом обороте секундной стрелки с дистанции с паса Педро выстрелил Пулишич, но и этот выстрел заблокировали. "Ливерпуль" ответил пасом Робертсона на ход Мане и ударом последнего в касание, но он не стал проблемой для Кэпы. Матч сбился к позиционной борьбе, поэтому главные тренеры начали проводить замены. Фрэнк Лэмпард бросил в бой Абрахама и Маунта, а Клопп добавил в свою команду Вейналдума. Первая замена сработала на 74-й минуте, когда "Челси" просто фантастически повезло: после подачи с углового мяч отлетел под удар Салаху, а тот пробил в дальний нижний угол и попал в Абрахама – именно он прикрывал штангу! Добивание же Ван Дейка с нескольких метров должно было стать голом, если бы не фантастический сейв Кепы – баск перевел мяч в перекладину!

"Ливерпуль" мог дожать "Челси" со стандарта на 80-й минуте, когда Салах пробивал метров с 20-ти, однако обводной удар Мо задел голову Абрахама в стенке. Лондонцы сразу же провели несколько быстрых контрвыпадов по флангам, а на 83-й неожиданно забили гол – это Маунт мощно выстрелил с левого края в дальний угол, но лайнсмен заметила в Мейсона офсайд. Наказание за расточительность могло прийти на 86-й, когда Мане получил передачу на правый край штрафной, под углом вырвавшись один на один с Кэпой – впрочем, его удар прошел параллельно воротам. В конце концов, в игре на встречных курсах команды дошли до свистка Стефани Фраппар на 90+2-й минуте, который сообщил о переходе матча в дополнительное время. На 95-й минуте "красные" вышли вперед после прорыва Фирмино на левый край штрафной и прострела за спины защитникам под удар Мане. Садио мощным выстрелом в касание оформил дубль – 2:1! Впрочем, сразу после этого лондонцы прижали "Ливерпуль", что вылилось в пенальти на 98-й минуте за фол Адриана против Абрахама. Жоржиньо хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет - 2:2! Тренеры моментально провели очередные замены: Лэмпард выпустил Баркли, а Клопп бросил в бой Ориги. Эти футболисты до свистка на второй овертайм никак не помогли своим партнерам, но на 105-й минуте Челси едва не забил третий гол: Педро ворвался на правый край штрафной и прострелил под удар Абрахаму, а тот с нескольких метров пробил в дальний угол – мяч прошел в сантиметрах от стойки!

Последняя 15-минутка Суперкубка уступала в зрелищности первому экстра-тайму. Команды явно устали, однако больше сил осталось у "Челси", который мог вырвать победу на 112-й и 113-й минутах. Сначала Маунт получил передачу под удар с линии штрафной и выстрелил в дальнюю девятку, но Адриан вытащил мяч; затем Педро пробил с полукруга под правую стойку, однако сфера пролетела рядом с каркасом ворот! На 118-й же метров с 20-ти Маунт пробил еще раз (Адриан парировал), а Абрахам на добивании запустил мяч в небо. "Ливерпуль" на это никак не ответил, но удержать ничейный счет чемпионам Европы удалось. Финальный свисток Стефани Фраппар просигнализировал о том, что судьба Суперкубка решится в серии пенальти. После ее начала в воротах Кепы с "точки" отличились Фирмино, Фабиньо, Ориги, Александр-Арнольд и Салах, хотя голкипер "Челси" несколько раз мог парировать. Адриану забили Жоржиньо, Баркли, Маунт и Эмерсон – вратарь "красных" явно был хуже своего визави. Последний выстрел предстояло выполнить Абрахаму – и именно его ногами неожиданно отразил Адриан! Таким образом, "Ливерпуль" праздновал победу в серии пенальти (5:4) и триумф в Суперкубке УЕФА 2019!

Матч показывает, что у "Ливерпуля" могут быть проблемы на дистанции

Ранее Суперкубок УЕФА был символом старта сезона европейских чемпионатов, однако в последнее время он проходит позже или одновременно с ними. В частности, "Ливерпуль" и "Челси" уже провели по матчу в АПЛ, приняв участие в разгроме – "мерсисайдцы" организовали его "Норвичу", а "Челси" был уничтожен на "Олд Траффорд". Соответственно, оба главных тренера вынуждены были провести ряд изменений в составе на стамбульский поединок. Для "Ливерпуля" ротация оказалась не очень удачной. "Красные" проявили определенные проблемы кадрового характера. На Окслейда-Чемберлейна, похоже, рассчитывать пока никак нельзя – за 45 минут на счету Алекса 0 ударов и всего 13 передач, из которых 11 были отправлены назад или поперек. Выход Фирмино сразу привел к голу, а затем к еще одному, однако в целом игра Бобби была далека от идеала – он надолго выпадал из встречи, никого не обыгрывал, пробил по воротам только 1 раз, а кроме передачи на Мане острых пасов от него и не вспомнишь.

Вообще, бразилец еще явно не отошел от Копа Америка, поэтому неудивительно, что его выпускают только со скамейки запасных. К счастью, у "Ливерпуля" есть Ориги и Мане, но позиция центрального форварда всегда была закреплена именно за Фирмино – он, кроме классной работы в штрафной, прекрасно разгоняется игру "красных" в последней трети поля. После крупных турниров и после таких долгих сезонов, как предыдущий, футболисты восстанавливают физическую форму где-то зимой, поэтому для Клоппа усталость Бобби может стать проблемой. Также заметно, что замены Александру-Арнольду нет альтернативы. Эксперимент с Гомесом оказался неудачным – Джо на этом фланге трижды терял мяч (однажды - в обороне) и 4 раза был обыгран на дриблинге, а в атаке вообще ничем не помог. Правда, серьезных ошибок он не допустил, а после перевода влево Гомес даже обострил игру, однако в целом он не создал давления для Эмерсона и вингеров "Челси". Весь матч они были свободны в своих действиях. В общем, этот матч показал, что часто давать отдых лидерам и играть ослабленным составом Ливерпуль не сможет – так или иначе, нужно будет выпускать звезд. Именно поэтому главным претендентом на чемпионство Англии остается "Манчестер Сити".

Центр обороны Ливерпуля пока что не впечатляет

В прошлом сезоне центр обороны "мерсисайдцев" вполне можно было назвать сильнейшим в мире. Именно он выделял прошлогоднюю команду Юргена Клоппа от той, что проигрывала "Реалу" в Киеве. Особенно мощно выглядела связка Матипа и ван Дейка – последнего вообще стали серьезно рассматривать в качестве претендента на Золотой мяч. После "перфоменса" в Суперкубке бороться за награду лучшему футболисту станет намного труднее. Достаточно хотя бы посмотреть видеоотчет, чтобы понять, насколько это было неубедительно. Практически каждый момент, который возникал у "Челси", был связан либо с передачами через центрбеков, или с их индивидуальными ошибками. В частности, первый эпизод лондонцев у чужих ворот произошел благодаря открытию значительной зоны для Жиру – на него последовала передача из глубины, а затем произошел удар с левого края штрафной мимо дальнего угла. Позволять "Челси" отрезать всю команду одним пасом с задней линии "Ливерпуль" просто не имел права, но это происходило раз за разом. Whoscored насчитал 3 разрезных передачи только через центральную зону. Моменты из глубины еще можно списать на системные недостатки "мерсисайдцев", однако центрбеки позволяли отыгрывать себя и в мелких ситуациях.

Самый яркий пример – выход Ковачича лицом к лицу на 32-й минуте: Матип и партнеры ван Дейка слева могли сыграть поплотнее, однако и Вирджил со своими длинными ногами не мог проигрывать рывок Ковачича. У голландца была слишком большая фора. Момент с голом особенно ярко продемонстрировал несобранность центрбеков. Во-первых, передача так или иначе должна была быть перехвачена Матипом, а во-вторых – Ван Дейк не удержал линию офсайда. Следует отметить и классное движение Жиру, который сместился по диагонали справа налево через центрбеков, оказавшись за спиной Гомеса. Смещение привело к секундному сбою в обороне "Ливерпуля" – Ван Дейк, сначала играя по Оливье вместе с Матипом, неожиданно отдал нападающего Жоэлю, а сам переориентировался на Пулишича. Жиру же бежал в зону ответственности Гомеса, однако вследствии высокой стартовой позиции Джо никак не мог успеть. Были также ошибки индивидуального характера, как вот на 22-й минуте после прорыва Педро на левый край штрафной с ударом в перекладину. Ему предшествовал обычный мах Матипа мимо мяча. Во втором тайме ошибок в обороне "Ливерпуля" стало меньше. "Мерсисайдцы" оборонялись двойным блоком по 4 футболиста, а также начали внимательно держать компактность – как следствие, лондонцам не было как разбежаться.

В первом овертайме после гола Мане центрбеки "Ливерпуля" снова заснули, позволив выскочить Абрахаму из-за спины. Впрочем, общая картина стабилизировалась – четыре из шести разрезных пасов "Челси" сделал в первом тайме, а во втором их не было вообще. Было бы несправедливо вешать все грехи на Ван Дейка и Матипа, ведь разрезные передачи, во многом, стали следствием ужасной игры в центре поля. Очень много свободы лондонцы получали при игре через Фабиньо – "аристократы" систематически давили именно сюда. Всем известно, что опорник слаб в игре один-в-один (в прошлой ЛЧ, в среднем, его проходили по 6 раз за матч). Подводил и правый фланг – Робертсон 4 раза терял мяч на своей половине поля. Впрочем, такое количество ошибок в центре защиты футболистам такого класса прощать нельзя.

"Челси" Лэмпарда выглядит интересно, но выводы делать рано

"Челси" очень понравился в этой встрече. Команда продемонстрировала болельщикам довольно ясную картину игры и четкий агрессивный стиль, однако без бравады – Лэмпард понимал расклад сил и прогнозируемо действовал вторым номером. Впрочем, это не было обычным матчем, в котором одна команда вовлекает на свою половину побольше соперников и выходит вперед после их ошибки в атаке. Такую тактику оставим для Уле-Гуннара Сульшера, а "Челси", отдав мяч, боролся за территорию. И это часто получалось! В первую очередь, в глаза бросалась преимущество в центре поля. В этой зоне регулярно оказывался Канте и Жоржинью, а также могли спускаться форварды. Фабиньо или разрывался между задачами, как перед выходом Жиру лицом к лицу на 20-й минуте, или давал пройти себя на дриблинга. В этом, скорее всего, и заключалась задумка, ведь бразильского центрхава легко обойти. Фабиньо под давлением часто теряет позиции, поэтому здесь должно было быть побольше людей. Кроме того, прекрасно работали перемещения форвардов. Грамотные движения Жиру привели к раздору центрбеков и гола, однако не менее ломали линии рывки Педро и Пулишича. Непременно сваливаясь в центр, они перегружали зоны и таскали защитников "Ливерпуля". Картина иногда была просто невероятной.

Впрочем, общая картина встречи больше походила на битву молодого и агрессивного, но сырого "Челси", против сбитого и лучше, но не настроенного должным образом "Ливерпуля". Мерсисайдцы оказались не готовы к таким вещам, как, например, фантастический дриблинг и финты Канте. Впрочем, постепенно подопечные Клоппа втягивались в игру, а уже со второго тайма инициатива была полностью на стороне "красных". "Челси" прекрасно пользовался слабостью центрального звена "Ливерпуля" в первом тайме, забил один гол и мог забить еще. Команда откровенно симпатичная своей заряженности лететь вперед и играть через интересные ходы (0:6 по разрезным передачам, но всего 13 кроссов 120 минут) – заметно, что Лэмпард пришел в клуб с идеями и своим футболом, а не с обычным статусом легенды. Впрочем, играть на победу против грандов его подопечным еще рано. "Красные" довольно просто раздевали оборону "синих" в первые 15 минут, а во втором тайме она провалилась уже через две минуты после перерыва. "Ливерпуль", несмотря на не всегда идеальные действия, откровенно держал инициативу большую часть встречи, а его футболисты создавали моменты первым же острым пасом – именно так Фирмино ассистировал на 95-й минуте Мане. В грандов есть запас прочности и опыт, в то время как Чесли "Лэмпарда" потерял часть звезд и ставит новый футбол. Фанатам "аристократов" придется подождать с трофеями.

Женская бригада арбитров отработала прекрасно

Матч за Суперкубок впервые в истории обслуживала полностью женская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Она отсудила 80 матчей во французской Лиге 2, весной дебютировала в Лиге 1, а со следующего сезона Фраппар будет работать на матчах элитного французского дивизиона на постоянной основе. Также она судила на финале женского ЧМ-2019, получив положительные отзывы, поэтому опыт у нее внушительный. Арбитраж откровенно понравился. Во время поединка трудно было вспомнить о наличии судьи вообще – настолько хорошо она поддерживала динамику. Особенно это было заметно по эпизоду с пенальти на Абрахаме, который Фраппар назначила без подсказки VAR. Через несколько секунд система параллельно подтвердила правильность решения. Все карточки были по делу, а голы Пулишича и Маунта были отменены справедливо – здесь уже качественно отработала лайнсмену. И все эти решения принимались при высоченном темпе, в течение 120 минут, по стамбульской жаре! Физическая подготовка арбитров была на высшем уровне. С противоречивых эпизодов можно вспомнить разве что удар Мане в руку Кристенсену на 5-й минуте. Стефани Фраппар решила не назначать пенальти, хотя эпизод крайне неоднозначен. Она даже не посмотрела повтор!

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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