Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру

Теги иранкамбоджа

Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру

Женщинам Ирана впервые с 1981 года позволили посетить футбольным матч. Об этом информирует Sky Sports.

Первый матч, который разрешили посмотреть девушкам, была встреча сборной Ирана с Камбоджей в рамках отбора ЧМ-2022. Игра проходила сегодня, 10 октября, на стадионе "Азади" в Тегеране.

Матч закончился в пользу Ирана со счетом 14:0. В составе победителей хет-трик оформил форвард "Зенита" Сердар Азмун.

Отметим, что на стадионе присутствовало около 4000 болельщиц. Количество билетом для женщин было ограничено. Болельщицы сидели отдельно от мужчин. Их сектора охраняли женщины-полицейские.

Не пропустите: Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Адиев объявил об уходе из "Ахмата"

Адиев объявил об уходе из "Ахмата"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов