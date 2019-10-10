Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру

Женщинам Ирана впервые с 1981 года позволили посетить футбольным матч. Об этом информирует Sky Sports.



Первый матч, который разрешили посмотреть девушкам, была встреча сборной Ирана с Камбоджей в рамках отбора ЧМ-2022. Игра проходила сегодня, 10 октября, на стадионе "Азади" в Тегеране.

Матч закончился в пользу Ирана со счетом 14:0. В составе победителей хет-трик оформил форвард "Зенита" Сердар Азмун.



Отметим, что на стадионе присутствовало около 4000 болельщиц. Количество билетом для женщин было ограничено. Болельщицы сидели отдельно от мужчин. Их сектора охраняли женщины-полицейские.

Не пропустите: Роберто Карлос: "Спал с Роналдо чаще, чем с женой". | http://soccernews.ru