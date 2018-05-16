Женская команда "Челси" выиграла чемпионат Англии

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Женская команда "Челси" выиграла чемпионат АнглииЖенская команда "Челси" победила по итогам сезона в чемпионате Англии.

В 17-м туре лондонская команда обыграла "Бернли" (2:0) и с 41 очком гарантировала себе первое место в таблице.

После матча девушкам вручили кубок и медали.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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