Женская команда "Челси" выиграла чемпионат Англии

Женская команда "Челси" победила по итогам сезона в чемпионате Англии.

В 17-м туре лондонская команда обыграла "Бернли" (2:0) и с 41 очком гарантировала себе первое место в таблице.

После матча девушкам вручили кубок и медали.

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