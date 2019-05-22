Женская команда представила новую домашнюю форму "Интера"

Стало известно, в какой домашней форме будет играть "Интер" в следующем сезоне.

Новый комплект был представлен женской командой миланского клуба.

Дизайнер компании - Nike. Комплект очень похож на гостевую форму сезона-1989/90. Именно тогда на футболках появился ряд диагональных полос.

За один тур до конца сезона "Интер" с 66 баллами располагается на 4 месте в турнирной таблице Серии А.

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