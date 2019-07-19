Женская команда "Реала" совершила первый трансфер в истории

Женская команда мадридского "Реала" - "Тэйкон" подписала первого игрока.

Им стала нападающая сборной Швеции Косоваре Аслани.

"Я с гордостью сообщаю, что мой переход станет первый трансфером в истории "Тэйкона". Я в восторге от того, что буду помогать строить команду с самого начала. Вперед, Мадрид", - написала Аслани в своем Twitter.

Ранее 29-летняя Аслани выступала за "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Напомним, что в июне "Реал" объединился с клубом "Тэйкон", и занял его место в Примере.

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