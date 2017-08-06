Женская сборная Голландии стала чемпионом Европы

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Женская сборная Голландии стала чемпионом Европы

В финальном матче женского чемпионата Европы Голландия обыграла Данию и стала победителем турнира. Голландки впервые выиграли этот трофей.

Голландия – Дания – 4:2 (2:2)
Голы: Надим, 6 - 0:1, Миедема, 10 - 1:1, Мартенс, 28 - 2:1, Хардер, 33 - 2:2, Спитзе, 51 - 3:2, Миедема, 89 - 4:2.

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