Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО

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Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРОФото: сайт РФС 
В Лиссабоне на арене "Эштадиу ду Рештелу" состоялась первая стыковая игра Чемпионата Европы-2022. Женская сборная Португалии встречалась с женской национальной сборной России. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забила Нелли Коровкина.

Ответный матч команда Юрия Красножана проведет в России 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Чемпионата Европы, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.

Португалия (ж) - Россия (ж) 0:1 (0:0)

Гол: Коровкина, 51 - 0:1

Португалия (ж): Мораиш, Боржеш, Кошта, Ребелу, Маршау, Нету (к), Силва, Пинту (Диаш, 82), Нортон (Ясинту, 82), Мендеш (Капета, 59), Назарет (Энкарнасау, 77).

Россия (ж): Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина (Шеина, 62), Смирнова (Куропаткина, 90+4), Федорова, Коровкина.

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