Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО
Фото: сайт РФС
В Лиссабоне на арене "Эштадиу ду Рештелу" состоялась первая стыковая игра Чемпионата Европы-2022. Женская сборная Португалии встречалась с женской национальной сборной России. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забила Нелли Коровкина.
Ответный матч команда Юрия Красножана проведет в России 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Чемпионата Европы, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.
Португалия (ж) - Россия (ж) 0:1 (0:0)
Гол: Коровкина, 51 - 0:1
Португалия (ж): Мораиш, Боржеш, Кошта, Ребелу, Маршау, Нету (к), Силва, Пинту (Диаш, 82), Нортон (Ясинту, 82), Мендеш (Капета, 59), Назарет (Энкарнасау, 77).
Россия (ж): Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина (Шеина, 62), Смирнова (Куропаткина, 90+4), Федорова, Коровкина.
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