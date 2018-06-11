Женская сборная России пожелала успехов мужской сборной на ЧМ-2018

Женская сборная России пожелала успехов мужской сборной на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

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