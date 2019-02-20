Жену экс-игрока "Зенита" опросила ФСБ

Адвокат жены экс-нападающего "Зенита" Андрея Аршавина Александр Добровинский подтвердил информацию о том, что Алиса Кузьмина действительно написала заявление на мужа.

"Алиса действительно обратилась в ФСБ. Все, что написано в заявлении, правда - она мне об этом говорила. Ее опросили. Потом еще ей звонил кто-то из сотрудников, занимающихся этим делом. Теперь ждем результатов.

Напомним, супруга Аршавина заявила, что футболист угрожал ей сотрудниками ФСБ, а также отобрал машину.

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