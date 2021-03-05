Жену Мамаева могут арестовать и посадить на 3 года, если она въедет в Испанию

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Жену Мамаева могут арестовать и посадить на 3 года, если она въедет в ИспаниюТереза Буэйес, адвокат Ирен Гарсии Морено, которую называют любовницей футболиста "Ростова" Павла Мамаева пояснила, какое наказание они будут требовать в отношении Аланы Мамаевой.

"Такие дела не в компетенции международного суда. Мы будем добиваться результата в национальных трибуналах и пойдем до конца. Нашим требованием будет три года лишения свободы, в случае въезда госпожи Мамаевой в страну. Дело в том, что именно в Испании поступали угрозы расправы в адрес моей подзащитной. Если она окажется в Испании, то суд будет заслушивать ее показания очно. Нам бы хотелось, чтобы она приняла участие в заседаниях лично", — сказала Буэйес в беседе с корреспондентами "Sport24".

Напомним, жена Павла Мамаева угрожала девушке, которую считает любовницей футболиста.

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