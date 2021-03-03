Жену Павла Мамаева нашли без сознания

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Жену Павла Мамаева нашли без сознанияСупругу футболиста "Ростова" Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Возможно, речь может идти о попытке суицида, сообщает телеграмм-канал Baza.

На днях Алана Мамаева сделала несколько публикаций в соцсетях о том, что ее супруг изменил ей на сборах команды в Испании.
По информации источника, сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что приняла 40 таблеток снотворного. На этом связь с девушкой прервалась.

После неудачных попыток друзей попасть к ней в квартиру, были вызваны спасатели и скорая помощь. Когда удалось попасть внутрь помещения, Мамаеву нашли без сознания. После этого ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Читать подробности: Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы | http://soccernews.ru
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