Жену Павла Мамаева нашли без сознания

Супругу футболиста "Ростова" Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Возможно, речь может идти о попытке суицида, сообщает телеграмм-канал Baza.

На днях Алана Мамаева сделала несколько публикаций в соцсетях о том, что ее супруг изменил ей на сборах команды в Испании.

По информации источника, сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что приняла 40 таблеток снотворного. На этом связь с девушкой прервалась.

После неудачных попыток друзей попасть к ней в квартиру, были вызваны спасатели и скорая помощь. Когда удалось попасть внутрь помещения, Мамаеву нашли без сознания. После этого ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.