Жену Пике обвиняют в мошенничестве

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Жену Пике обвиняют в мошенничестве

Известную певицу и жену игрока "Барселону" Шакиру обвиняют в том, что она не платила налоги в казну Испании. Об этом сообщает Colombia.com.

В отношении супруги Пике завели дело, девушка обвиняется по шести пунктам. Прокуратура Барселоны заявила, что у Шакиры долг в казну Испании около 15 миллионов евро.  

Помимо того, что певица не регистрировала себя налоговым резидентом, проживая при этом в Испании, она также скрывала доходы через офшоры на протяжении двух лет. 

Люди из окружения певицы сообщили EFE, что Шакира готова выплатить долг и сотрудничать с полицией.

Шакира и Пике вместе с 2010 года, у пары есть двое сыновей. 

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