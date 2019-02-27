Жену Пике обвиняют в мошенничестве
Известную певицу и жену игрока "Барселону" Шакиру обвиняют в том, что она не платила налоги в казну Испании. Об этом сообщает Colombia.com.
В отношении супруги Пике завели дело, девушка обвиняется по шести пунктам. Прокуратура Барселоны заявила, что у Шакиры долг в казну Испании около 15 миллионов евро.
Помимо того, что певица не регистрировала себя налоговым резидентом, проживая при этом в Испании, она также скрывала доходы через офшоры на протяжении двух лет.
Люди из окружения певицы сообщили EFE, что Шакира готова выплатить долг и сотрудничать с полицией.
Шакира и Пике вместе с 2010 года, у пары есть двое сыновей.
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