Жену защитника "Арсенала" задержали в аэропорту Лондона

Белла Колашинац, супруга защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца, попала в неприятную ситуацию.

По информацию The Sun, девушку задержали в аэропорту Лондона за ввоз запрещённого оружия.

Сообщается, что Белла привезла из Франкфурта пистолет-электрошокер, купленный для самозащиты, однако не успела оформить разрешение на него.

Жене футболиста грозило полгода тюремного заключения, но юристы Колашинаца вмешались в ситуацию и помогли женщине избежать ответственности.

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