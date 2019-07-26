Жены двух украинских футболистов неожиданно завершили боксёрский спарринг
Ирина Морозюк и Анна Мандзюк, жены украинских футболистов Николая Морозюка и Виталия Мандзюка, провели шуточный боксёрский спарринг.
Видео выложено в инстаграме одной из девушек.
Зрители ожидали эффектный бой, однако героини ролика сделали всё не по классике жанра.
Не пропустите: ФИФА озвучила даты проведения Клубного Чемпионата Мира-2019. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"
-
"Рома" включилась в борьбу за Икарди
-
"Спартак" возобновил интерес к голландскому хавбеку Тилу
-
Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года
-
Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается
-
В Испании разгорается скандал из-за изменений в календаре Ла Лиги
-
Гаттузо может возглавить китайскую команду
-
Жены двух украинских футболистов неожиданно завершили боксёрский спарринг
-
Самедов близок к переходу в "Рубин"
-
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора
-
Натхо отказал двум российским клуба и ждет действий от ЦСКА
-
Фелиш рассказал, какие трофеи важнее для него, чем победа на Чемпионате Мира
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" Байи выбыл на длительный срок
-
"Интер" готов расстаться с тремя игроками ради трансфера Видаля
-
Почеттино: "Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени футболистов "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку
-
ФИФА озвучила даты проведения Клубного Чемпионата Мира-2019
-
"Эвертон" определился с размером предложения по Заа
-
Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА
-
Зидан обеспокоен ситуацией с травмами у игроков "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ворскла
|32
|42
|2
|Десна Чернигов
|32
|41
|3
|Олимпик Донецк
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|33
|5
|Черноморец Одесса
|32
|31
|6
|Арсенал Киев
|32
|26