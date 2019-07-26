Жены двух украинских футболистов неожиданно завершили боксёрский спарринг

Теги николай морозюк

Жены двух украинских футболистов неожиданно завершили боксёрский спарринг

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк, жены украинских футболистов Николая Морозюка и Виталия Мандзюка, провели шуточный боксёрский спарринг.

Видео выложено в инстаграме одной из девушек.

Зрители ожидали эффектный бой, однако героини ролика сделали всё не по классике жанра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спарринг с @aantik и самый мощный удар в лицо

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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