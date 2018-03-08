Жены и подруги футболистов сборной Англии опасаются ехать на ЧМ-2018



Жены и подруги футболистов сборной Англии могут отказаться от посещения Чемпионата Мира-2018, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, женщины собираются бойкотировать мундиаль по соображениям безопасности. Не исключено, что они будут прилетать только на матчи английской сборной.

Ранее сообщалось, что в Англии опасаются отправления игроков во время ЧМ-2018.

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