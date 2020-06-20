Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест

Жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова вместе с супругой главного тренера Валерия Карпина и возлюбленной Алексея Ионова в инстаграме опубликовали издевательское поздравления "Сочи".

Недавно сочинский клуб обыграл ростовчан со счетом 10:1.

Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003. Футболисты основы находятся на карантине из-за коронавируса.

"Поздравляем победителей", - написала жена Песьякова , добавив ссылку на страницу "Сочи".

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