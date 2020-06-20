Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест
Жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова вместе с супругой главного тренера Валерия Карпина и возлюбленной Алексея Ионова в инстаграме опубликовали издевательское поздравления "Сочи".
Недавно сочинский клуб обыграл ростовчан со счетом 10:1.
Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003. Футболисты основы находятся на карантине из-за коронавируса.
"Поздравляем победителей", - написала жена Песьякова , добавив ссылку на страницу "Сочи".
Не пропустите: Голкипер "Ростова" Попов: "У меня все получалось, я доволен своей игрой"| http://soccernews.ru
главное
-
"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль
-
Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"
-
"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол
-
"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона
-
"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро
Лента новостей
-
Аршавин: "Игроки "Сочи" не издевались над "Ростовом", Кокорин, кажется, вообще не хотел играть"
-
Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ
-
Широков заявил, что Кокорин пожалел "Ростов"
-
Еременко раскритиковал хавбека "Сочи" Андрея Мостового за некрасивый поступок в матче с "Ростовом"
-
Нигматуллин оценил игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова
-
Президент "Ростова": "Наши ребята - красавцы, будущие чемпионы!"
-
"Гранада" дома уступила "Вильярреалу", "Мальорка" и "Леганес" разошлись миром
-
1
Главный тренер "Сочи" эмоционально высказался о победе команды над "Ростовом"
-
Голкипер "Ростова" Попов: "У меня все получалось, я доволен своей игрой"
-
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Норвич" в матче 30-го тура АПЛ
-
17-летний вратарь "Ростова" признан лучшим игроком в матче с "Сочи"
-
1
"Сочи" нанес 41 удар по воротам, "Ростов" только два
-
1
"Сочи" одержал самую крупную победу в истории чемпионата России
-
"Спартак" прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом"
-
"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль
-
"Слуцк" дома проиграл "Неману", "Славия" уверенно обыграла "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
-
Глушаков прокомментировал победу "Ахмата" в матче против "Крыльев Советов"
-
Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"
-
1
Девушка Роналду опубликовала совместное фото с детьми футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20