Жёны Кокорина и Мамаева уехали из суда, скрывая заплаканные лица

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

Согласно решению суда, братья Кокорины получили наказание в виде 1,5 лет колонии общего режима, а Мамаев и Александр Протасовицкий - по 1 году 5 месяцев.

Жёны футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали слёз. Здание суда они покидали, скрывая заплаканные лица. От комментариев прессе девушки отказались.

Дарья Валитова и Алана Мамаева уехали. Скрывая заплаканные лица. pic.twitter.com/gPRbFUNfsz — John (@Morganito91) 8 мая 2019 г.

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