Жены российских легендарных футболистов высказались о скандальном разводе в семье капитана "Спартака"

Жены бывших игроков "Спартака" и ЦСКА Александра Самедова и Василия Березуцкого прокомментировали скандальный развод капитана "красно-белых" Дениса Глушакова.

Слова девушек приводит канал COMMANDOS в YouTube.

"Это не первая ситуация. Была и более громкая. В любом случае виноваты оба. Если сравнивать то же расставание Оли Бузовой и Димы [Тарасова], то это самый редкий случай, когда женщина вела себя мудро. Она, как мудрая девушка, ничего не разглашала. Это пример расставания", - сказала Ольга Березуцкая.

"Да, жизнь по-разному может сложиться. Может, ты завтра захочешь его простить, а обратно этих слов уже не заберешь. Или он захочет ситуацию изменить. Очень сложно. Чужая семья – потемки. Спорить, кто прав, кто виноват – мы не судьи", - заявила Юлия Самедова.

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