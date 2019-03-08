Жены российских легендарных футболистов высказались о скандальном разводе в семье капитана "Спартака"
Жены бывших игроков "Спартака" и ЦСКА Александра Самедова и Василия Березуцкого прокомментировали скандальный развод капитана "красно-белых" Дениса Глушакова.
Слова девушек приводит канал COMMANDOS в YouTube.
"Это не первая ситуация. Была и более громкая. В любом случае виноваты оба. Если сравнивать то же расставание Оли Бузовой и Димы [Тарасова], то это самый редкий случай, когда женщина вела себя мудро. Она, как мудрая девушка, ничего не разглашала. Это пример расставания", - сказала Ольга Березуцкая.
"Да, жизнь по-разному может сложиться. Может, ты завтра захочешь его простить, а обратно этих слов уже не заберешь. Или он захочет ситуацию изменить. Очень сложно. Чужая семья – потемки. Спорить, кто прав, кто виноват – мы не судьи", - заявила Юлия Самедова.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11