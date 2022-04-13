Жерар Морено высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов

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Жерар Морено высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Морено\Автор неизвестен

Лидер "Вильярреала", нападающий Жерар Морено, прокомментировал проход "Баварии" в 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, испанский клуб по сумме двух матчей обыграл мюнхенцев со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

"Мы счастливы. Знали, что способны пройти "Баварию". Наша команда верит в себя и способна за счет этого свернуть горы.

В первом матче мы допустили ошибку, так как не добили соперника. Но это нас мотивировало, и сегодня мы забили гол, позволивший пройти дальше. Мы добились великого успеха. Мы бились с большими клубами и выходим в полуфинал с большой надеждой. Мы заслужили это.

Будет очень сложно, кто бы нам ни попался дальше. Но сегодня мы собираемся насладиться успехом", – сказал испанский форвард.

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