Жерар Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь "Барселоне"

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Как сообщает Esport3, защитник "Барселоны" Жерар Пике с пониманием относится к финансовым проблемам, с которыми столкнулся клуб.

По информации источника, несколько дней назад испанец встретился с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Менеджер хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для "Барселоны" неудачно.

Кроме того, в ходе этой встречи Пике и Лапорта обсудили будущее футболиста. Испанец выразил готовность пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.

Напомним, что срок действующего контракта Пике с "Барсой" истекает в 2024 году. 34-летний защитник может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей.

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