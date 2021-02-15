Жерар Пике может сыграть с ПСЖ

Защитник "Барселоны" Жерар Пике восстановился после травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Футболист сегодня, 16 февраля, вернулся к тренировкам в общей группе. Есть вероятность, что Пике сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (16 февраля). Из-за травм защитник пропустил около трех месяцев.

В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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