Жерар Пике может сыграть с ПСЖ
Защитник "Барселоны" Жерар Пике восстановился после травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Футболист сегодня, 16 февраля, вернулся к тренировкам в общей группе. Есть вероятность, что Пике сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (16 февраля). Из-за травм защитник пропустил около трех месяцев.
В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Не пропустите: ПСЖ объявил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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