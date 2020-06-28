Жерар Пике оценил шансы "Барселоны" на чемпионство в нынешнем сезоне

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Жерар Пике оценил шансы "Барселоны" на чемпионство в нынешнем сезоне
Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что каталонский клуб будет бороться за чемпионский титул до последнего матча.

"Вы должны помнить, что мы - "Барселона". Это еще не конец. Борьба до последнего – часть нашей ДНК. Мы держим голову высоко", – написал Пике в своем Twitter.

Напомним, что в матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" со счетом 2:2. Каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив "Реал" на одно очко. Впрочем, королевский клуб имеет один матч в запасе.

В 33-м туре "Барселона" на своем поле встретится с "Атлетико". Матч состоится 30 июня.

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