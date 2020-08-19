Жерар Пике получил предложение из АПЛ

Лондонский "Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жерару Пике, сообщает Libero.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее Пике заявил, что он готов покинуть "Барселону", если клуб посчитает необходимым с ним расстаться.

33-летний Пике в минувшем сезоне провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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