Жерар Пике получил предложение из АПЛ
Лондонский "Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жерару Пике, сообщает Libero.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.
Ранее Пике заявил, что он готов покинуть "Барселону", если клуб посчитает необходимым с ним расстаться.
33-летний Пике в минувшем сезоне провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Борнмут
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