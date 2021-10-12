Жерар Пике поздравил Никиту Симоняна с днем рождения

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Жерар Пике поздравил Никиту Симоняна с днем рожденияФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике выступил с обращением к экс-футболисту сборной СССР Никите Симоняну, который сегодня празднует свой 95 день рождения.

"Привет, мой друг Никита Симонян! Счастливого дня рождения. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня!" – сказал испанец.

Напомним, что ныне Симонян занимает пост первого вице-президента РФС.

Он выступал за московского "Спартак" с 1949 по 1959-й год, за которые успел провести 213 матчей, в которых отличился 133 голами.

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