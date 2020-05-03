Жерар Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру

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Жерар Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он собирается завершить карьеру в составе каталонского клуба.

"Я намерен завершить карьеру в "Барселоне". Не знаю, когда это произойдет. Чем старше я буду, тем лучше. Верю, что доиграю в "Барселоне" до конца, так как не вижу себя в футболке другой команды. "Барселона" - это моя жизнь", - приводит слова Пике Goal.

33-летний Пике является воспитанником "Барселоны". За клуб он играет с 2008 года, а ранее выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Сарагосу". В составе каталонского клуба Пике завоевал 29 трофеев, среди которых восемь титулов чемпиона Испании и три победы в Лиге Чемпионов.

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