Жерар Пике вспомнил "то самое" поражение "Барселоны" от "Ливерпуля"
Фото: Твиттер @3gerardpique
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился воспоминаниями того, как команда переживала провал в матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" в сезоне-2018/2019.
Напомним, каталонцы обыграли "мерсисайдцев" в первом матче со счетом 3:0, но в ответной игре потерпели разгромное поражение со счетом 0:4 и покинули турнир.
"У нас были болезненные поражения. Одно из главных — в матче с "Ливерпулем". Было невероятно тяжело. Но так устроена жизнь - ты чаще проигрываешь, чем выигрываешь. Поражение — часть жизни", — цитирует Пике Marca.
В текущем розыгрыше трофея "Барселона" дошла до 1/8 финала Лиги Чемпионов. Однако, проиграв ПСЖ со счетом 5:2 по сумме двух матчей, вылетела из турнира.
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