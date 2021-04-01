Жерар Пике вспомнил "то самое" поражение "Барселоны" от "Ливерпуля"

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Жерар Пике вспомнил "то самое" поражение "Барселоны" от "Ливерпуля"Фото: Твиттер @3gerardpique 
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился воспоминаниями того, как команда переживала провал в матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" в сезоне-2018/2019.

Напомним, каталонцы обыграли "мерсисайдцев" в первом матче со счетом 3:0, но в ответной игре потерпели разгромное поражение со счетом 0:4 и покинули турнир.

"У нас были болезненные поражения. Одно из главных — в матче с "Ливерпулем". Было невероятно тяжело. Но так устроена жизнь - ты чаще проигрываешь, чем выигрываешь. Поражение — часть жизни", — цитирует Пике Marca.

В текущем розыгрыше трофея "Барселона" дошла до 1/8 финала Лиги Чемпионов. Однако, проиграв ПСЖ со счетом 5:2 по сумме двух матчей, вылетела из турнира. 

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