Жерар Пике выиграл суд у Минфина Испании
Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике выиграл судебное разбирательство у Министерства финансов Испании.
Верховный суд Испании удовлетворил апелляцию Пике и отменил наложенный Минфином штраф в размере 2,1 миллиона евро.
Отмечается, что испанец не имитировал контракты для управления своими имиджевыми правами, его выплаты по социальному обеспечению в Великобритании подлежат вычету для целей подоходного налога с физических лиц.
В нынешнем сезоне Пике сыграл 15 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых забил 1 гол.
Также не пропустите: Прошло общее собрание РПЛ: итоги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: Витория не имеет права комментировать свой уход из "Спартака"
-
Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда
-
"Динамо" продлило контракт с Грулевым
-
Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые
-
"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии
Лента новостей
-
"Нижний Новгород" может подписать Жиркова
-
Ферран Торрес становится все ближе к переходу в "Барселону"
-
"Реал" - главный претендент на Рюдигера
-
Жерар Пике выиграл суд у Минфина Испании
-
1
Прошло общее собрание РПЛ: итоги
-
Обамеянг уже зимой может покинуть "Арсенал"
-
Источник: Витория не имеет права комментировать свой уход из "Спартака"
-
"Локомотив" может подписать звезду "Крыльев"
-
Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда
-
Черышев поделился мнением о российских игроках в Европе
-
Защитник ПСЖ может перейти в "Челси"
-
Черышев высказался о своем будущем
-
Алаба признан футболистом года в Австрии
-
В "Рубине" рассказали о будущем Слуцкого и Хвичи
-
Дзюба не исключает, что Карпин больше не вызовет его в сборную России
-
"Динамо" продлило контракт с Грулевым
-
Бербатов дал совет Кавани касательно продолжения карьеры
-
Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые
-
Ди Марцио сравнил Миранчука и Малиновского
-
Аналитик "Локомотива" Шарп присоединится к Рангнику в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14