Жерар Пике выиграл суд у Минфина Испании

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выиграл судебное разбирательство у Министерства финансов Испании.

Верховный суд Испании удовлетворил апелляцию Пике и отменил наложенный Минфином штраф в размере 2,1 миллиона евро.

Отмечается, что испанец не имитировал контракты для управления своими имиджевыми правами, его выплаты по социальному обеспечению в Великобритании подлежат вычету для целей подоходного налога с физических лиц.

В нынешнем сезоне Пике сыграл 15 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых забил 1 гол.

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