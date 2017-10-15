Жерар Улье: "Ливерпуль" мог подписать Роналду, но отказался из-за требований португальца по зарплате"

Теги криштиану роналдуливерпульхарри кьюэлл

Жерар Улье: "Ливерпуль" мог подписать Роналду, но отказался из-за требований португальца по зарплате"Известный французский тренер Жерар Улье рассказал о несостоявшемся переходе одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду в английский "Ливерпуль".

"Я видел его на молодежном турнире в Тулоне, и мы были готовы подписать его, но у нас была шкала зарплат, и мы решили не платить оклад, который он хотел иметь. Я согласился не нарушать структуру зарплатной ведомости. Я думал, что этот трансфер вызовет проблемы в нашей раздевалке.

К тому же, возможно, мы бы заполучили Роналду, но у нас был Харри Кьюэлл, который был превосходным в то время и был очень голоден, но вскоре он получил серьезную травму", - цитирует 70-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Марсело похвалил Роналду. | soccernews.ru

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