Жерар Улье обвинил ПСЖ и "Марсель" в заговоре против "Лиона"

Бывший наставник "Ливерпуля" Жерар Улье, который сейчас занимает пост советника президента "Лиона", выразил уверенность, что "ткачи" стали жертвами заговора.

Напомним, что чемпионат Франции из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён и "Лион" не успел исправить своё турнирное положение, впервые за 27 лет не попав в еврокубки.

"На решение завершить сезон сильно повлиял сговор ПСЖ и "Марселя". Эти клубы заключили союз. Я думаю, что прежде всего это был заговор против "Лиона". К сожалению, из-за вмешательства государства это останется тайной. Завершить сезон вот так было несправедливо. Чемпионат не останавливается на 3-й, 19-й или 28-й день. Мы либо идём до конца, либо считаем турнир несостоявшимся", - приводит слова Улье Goal.com.

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявлял, что решение не доигрывать чемпионат Франции пролоббировали три клуба - "Сент-Этьен", "Лорьян" и "Ренн".

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