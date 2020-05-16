Жерар Улье обвинил ПСЖ и "Марсель" в заговоре против "Лиона"
Бывший наставник "Ливерпуля" Жерар Улье, который сейчас занимает пост советника президента "Лиона", выразил уверенность, что "ткачи" стали жертвами заговора.
Напомним, что чемпионат Франции из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён и "Лион" не успел исправить своё турнирное положение, впервые за 27 лет не попав в еврокубки.
"На решение завершить сезон сильно повлиял сговор ПСЖ и "Марселя". Эти клубы заключили союз. Я думаю, что прежде всего это был заговор против "Лиона". К сожалению, из-за вмешательства государства это останется тайной. Завершить сезон вот так было несправедливо. Чемпионат не останавливается на 3-й, 19-й или 28-й день. Мы либо идём до конца, либо считаем турнир несостоявшимся", - приводит слова Улье Goal.com.
Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявлял, что решение не доигрывать чемпионат Франции пролоббировали три клуба - "Сент-Этьен", "Лорьян" и "Ренн".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13