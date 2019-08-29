Жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие узнали соперников
По окончании стадии 1/32 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьёвка следующего раунда турнира.
"Вулверхэмптон" - "Рединг"
"Престон" - "Манчестер Сити"
"Оксфорд Сити" - "Вест Хэм"
"МК Донс" - "Ливерпуль"
"Уотфорд" - "Суонси"
"Манчестер Юнайтед" - "Рочдейл"
"Брайтон" - "Астон Вилла"
"Лутон" - "Лестер"
"Шеффилд Юнайтед" - "Сандерленд"
"Челси" - "Маклсфилд Таун" / "Гримсби Таун"
"Колчестер" - "Тоттенхэм"
"Шеффилд Уэнсдей" - "Эвертон"
"Портсмут" - "Саутгемптон"
"Арсенал" - "Ноттингем Форест"
"Бертон" - "Борнмут"
"Кроули" - "Сток Сити"
Стоит отметить, что матчи 1/16 финала Кубка английской лиги пройдут во второй половине сентября.
Не пропустите: "Лестер" обыграл "Ньюкасл", "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед" и другие итоги 1/32 финала Кубка английской лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0