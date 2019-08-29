Жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие узнали соперников

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Жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие узнали соперников

По окончании стадии 1/32 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьёвка следующего раунда турнира.

"Вулверхэмптон" - "Рединг"

"Престон" - "Манчестер Сити"

"Оксфорд Сити" - "Вест Хэм"

"МК Донс" - "Ливерпуль"

"Уотфорд" - "Суонси"

"Манчестер Юнайтед" - "Рочдейл"

"Брайтон" - "Астон Вилла"

"Лутон" - "Лестер"

"Шеффилд Юнайтед" - "Сандерленд"

"Челси" - "Маклсфилд Таун" / "Гримсби Таун"

"Колчестер" - "Тоттенхэм"

"Шеффилд Уэнсдей" - "Эвертон"

"Портсмут" - "Саутгемптон"

"Арсенал" - "Ноттингем Форест"

"Бертон" - "Борнмут"

"Кроули" - "Сток Сити"

Стоит отметить, что матчи 1/16 финала Кубка английской лиги пройдут во второй половине сентября.

Не пропустите: "Лестер" обыграл "Ньюкасл", "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед" и другие итоги 1/32 финала Кубка английской лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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