Жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Мурсией", "Реал" встретится с "Фуэнлабрадой" и другие пары

Издание Marca сообщает, что в четверг состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании, по итогам которой сформировались следующие пары.

"Картахена" – "Севилья"

"Эльче" – "Атлетико"

"Мурсия" – "Барселона"

"Фуэнлабрада" – "Реал"

"Форментера" – "Атлетик"

"Льейда" – "Реал Сосьедад"

"Понферрадина" – "Вильярреал"

"Сарагоса" – "Валенсия"

"Нумансия" – "Малага"

"Вальядолид" – "Леганес"

"Кадис" – "Бетис"

"Тенерифе" – "Эспаньол"

"Хетафе" – "Алавес"

"Депортиво" – "Лас Пальмас"

"Жирона" – "Леванте"

"Эйбар" – "Сельта"

Первые матчи 1/16 финала Кубка Испании состоятся 24-26 октября, ответные - 28-30 ноября.

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