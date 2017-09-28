Жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Мурсией", "Реал" встретится с "Фуэнлабрадой" и другие пары

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Жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Мурсией", "Реал" встретится с "Фуэнлабрадой" и другие пары

Издание Marca сообщает, что в четверг состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Испании, по итогам которой сформировались следующие пары.

"Картахена" – "Севилья"
"Эльче" – "Атлетико"
"Мурсия" – "Барселона"
"Фуэнлабрада" – "Реал"
"Форментера" – "Атлетик"
"Льейда" – "Реал Сосьедад"
"Понферрадина" – "Вильярреал"
"Сарагоса" – "Валенсия"
"Нумансия" – "Малага"
"Вальядолид" – "Леганес"
"Кадис" – "Бетис"
"Тенерифе" – "Эспаньол"
"Хетафе" – "Алавес"
"Депортиво" – "Лас Пальмас"
"Жирона" – "Леванте"
"Эйбар" – "Сельта"

Первые матчи 1/16 финала Кубка Испании состоятся 24-26 октября, ответные - 28-30 ноября.

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