Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. Напомним, что на этой стадии турнира в борьбу вступают клубы РПЛ.

"Енисей" - "Зенит"

"Алания" - ЦСКА

"Балтика" - "Локомотив"

"Нижний Новгород" - "Краснодар"

"Торпедо" - "Крылья Советов"

"Шинник" - "Сочи"

"Чайка" - "Уфа"

"Томь" - "Тамбов"

КАМАЗ - "Спартак"

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат"

"Факел" - "Арсенал"

"Чертаново" - "Оренбург"

"Мордовия" - "Ростов"

"Луч" - "Динамо"

"Черноморец" - "Урал"

"Химки" - "Рубин"

Матчи 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября.

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