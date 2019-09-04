Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. Напомним, что на этой стадии турнира в борьбу вступают клубы РПЛ.
"Енисей" - "Зенит"
"Алания" - ЦСКА
"Балтика" - "Локомотив"
"Нижний Новгород" - "Краснодар"
"Торпедо" - "Крылья Советов"
"Шинник" - "Сочи"
"Чайка" - "Уфа"
"Томь" - "Тамбов"
КАМАЗ - "Спартак"
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат"
"Факел" - "Арсенал"
"Чертаново" - "Оренбург"
"Мордовия" - "Ростов"
"Луч" - "Динамо"
"Черноморец" - "Урал"
"Химки" - "Рубин"
Матчи 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4