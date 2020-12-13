Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 по московскому времени.
Как будет проходить жеребьевка:
Определены две корзины: в первую корзину попали 12 победителей групп и четыре лучших клуба из числа тех, кто финишировал третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Во второй - все остальные клубы.
Не смогут играть в 1/16 команды из одной страны и игравшие в одном квартете на групповом этапе Лиги Европы.
Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным парам.
Сеяные победители групп ответные матчи 1/16 финала проведут на своем поле.
Сеяные:
"Арсенал" (ENG)
"Аякс" (NED)*
"Байер" (GER)
"Брюгге" (BEL)*
"Вильяреал" (ESP)
"Динамо" Загреб (CRO)
"Лестер" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)*
"Милан" (ITA)
"Наполи" (ITA)
ПСВ (NED)
"Рейнджерс" (SCO)
"Рома" (ITA)
"Тоттенхэм" (ENG)
"Хоффенхайм" (GER)
"Шахтер" (UKR)*
Несеяные:
"Антверпен" (BEL)
"Бенфика" (POR)
"Брага" (POR)
"Вольфсберг" (AUT)
"Гранада" (ESP)
"Динамо" Киев (UKR)*
"Зальцбург" (AUT)*
"Краснодар" (RUS)*
"Лилль" (FRA)
"Маккаби" Тель-Авив (ISR)
"Мольде" (NOR)
"Олимпиакос" (GRE)*
"Реал Сосьедад" (ESP)
"Славия" (CZE)
"Црвена Звезда" (SRB)
"Янг Бойз" (SUI)
* Перешли из Лиги чемпионов
Расписание матчей:
Первые матчи: 18 февраля
Ответные матчи: 25 февраля
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0