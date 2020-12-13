Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря

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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабряЖеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 по московскому времени.

Как будет проходить жеребьевка: 

Определены две корзины: в первую корзину попали 12 победителей групп и четыре лучших клуба из числа тех, кто финишировал третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Во второй - все остальные клубы. 
Не смогут играть в 1/16 команды из одной страны и игравшие в одном квартете на групповом этапе Лиги Европы.
Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным парам.

Сеяные победители групп ответные матчи 1/16 финала проведут на своем поле.

Сеяные:
"Арсенал" (ENG)
"Аякс" (NED)*
"Байер" (GER)
"Брюгге" (BEL)*
"Вильяреал" (ESP)
"Динамо" Загреб (CRO)
"Лестер" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)*
"Милан" (ITA)
"Наполи" (ITA)
ПСВ (NED)
"Рейнджерс" (SCO)
"Рома" (ITA)
"Тоттенхэм" (ENG)
"Хоффенхайм" (GER)
"Шахтер" (UKR)*

Несеяные:
"Антверпен" (BEL)
"Бенфика" (POR)
"Брага" (POR)
"Вольфсберг" (AUT)
"Гранада" (ESP)
"Динамо" Киев (UKR)*
"Зальцбург" (AUT)*
"Краснодар" (RUS)*
"Лилль" (FRA)
"Маккаби" Тель-Авив (ISR)
"Мольде" (NOR)
"Олимпиакос" (GRE)*
"Реал Сосьедад" (ESP)
"Славия" (CZE)
"Црвена Звезда" (SRB)
"Янг Бойз" (SUI)

* Перешли из Лиги чемпионов

Расписание матчей:

Первые матчи: 18 февраля
Ответные матчи: 25 февраля

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