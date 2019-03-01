Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали своих соперников

Накануне состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Франции, о чём сообщается в официальном твиттере турнира.

"Лион" - "Ренн"

ПСЖ - "Витре" / "Нант"

Напомним, что матч между "Витре" и "Нантом" пройдёт 6 марта.

Победителем Кубка Франции с 2015 по 2018 год неизменно становился ПСЖ.

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