Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии: "Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары

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Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии: "Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары

Опубликованы результаты жеребьёвки четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

"Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал"

"Лестер" - "Челси"

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

"Норвич" - "Дерби Каунти" / "Манчестер Юнайтед"

Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 20-22 марта.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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