Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Своих соперников узнают "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Порту" и "Аякс".
Начало мероприятия - в 14:00 по московскому времени.
Сразу после жеребьёвки 1/4 финала будут определены полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Мадриде.
Напомним, что первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи запланированы на 30 апреля и 1 мая, ответные – на 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4