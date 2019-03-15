Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Своих соперников узнают "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Порту" и "Аякс".

Начало мероприятия - в 14:00 по московскому времени.

Сразу после жеребьёвки 1/4 финала будут определены полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Мадриде.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи запланированы на 30 апреля и 1 мая, ответные – на 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня.

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