Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта: где смотреть

В пятницу, 19 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Начало мероприятия в 14:00 мск.

Жеребьевку в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

В четвертьфинал вышли: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (оба - Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Реал" (Испания) и ПСЖ (Франция).

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