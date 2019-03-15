Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.

Своих соперников узнают "Арсенал", "Челси", "Валенсия", "Вильярреал", "Наполи", "Айнтрахт", "Бенфика" и пражская "Славия".

Начало мероприятия - в 15:00 по московскому времени.

Сразу после жеребьёвки 1/4 финала будут определены полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Баку.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Первые полуфинальные встречи запланированы на 2 мая, ответные – на 9 мая. Финал пройдёт 29 мая.

Не пропустите: Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика. | http://soccernews.ru