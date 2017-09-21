Жеребьёвка 1/8 финала Кубка лиги: "Челси" сразится с "Эвертоном" и другие пары

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Жеребьёвка 1/8 финала Кубка лиги: "Челси" сразится с "Эвертоном" и другие пары

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка лиги, сообщает официальный сайт турнира.

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм"
"Бристоль Сити" - "Кристал Пэлас"
"Суонси" - "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" - "Норвич"
"Челси" - "Эвертон"
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон"
"Лестер" - "Лидс"
"Борнмут" - "Мидлсбро".

Стоит отметить, что матчи этой стадии состоятся 24 и 25 октября.

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