Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Реал" сыграет с ПСЖ, "Барселона" - против "Челси", и другие пары

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Вот ее результаты.

"Ювентус" - "Тоттенхэм"

"Базель" - "Манчестер Сити"

"Порту" - "Ливерпуль"

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

"Реал" - ПСЖ

"Шахтер" - "Рома"

"Челси" - "Барселона"

"Бавария" - "Бешикташ"

Отметим, что первые матчи 1/8 финала состоятся на поле команд, которые указаны первыми.

Не пропустите: Месси повторил достижение Герда Мюллера. | soccernews.ru