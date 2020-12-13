Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 14:00 по московскому времени.



Как будет проходить жеребьевка:

Определены две корзины: победители групп и команды, которые финишировали вторыми. Не смогут играть в 1/8 команды из одной страны.

Подробная процедура жеребьевки будет обнародована перед жеребьевкой.

Сеяные победители групп ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

Сеяные:

"Бавария" (GER, группа A)

"Реал" (ESP, B)

"Манчестер Сити" (ENG, C)

"Ливерпуль" (ENG, D)

"Челси" (ENG, Е)

"Боруссия" Дортмунд (GER, F)

"Ювентус" (ITA, G)

"ПСЖ" (FRA, H)

Несеяные:

"Атлетико" (ESP, A)

"Боруссия" Менхенгладбах (GER, B)

"Порту" (POR, C)

"Ливерпуль" (ENG, D)

"Аталанта" (ESP ,Е)

"Лацио" (ITA, F)

"Барселона" (ESP, G)

"РБ Лейпциг" (GER, H)

Расписание матчей: