Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 14:00 по московскому времени.
Как будет проходить жеребьевка:
Определены две корзины: победители групп и команды, которые финишировали вторыми. Не смогут играть в 1/8 команды из одной страны.
Подробная процедура жеребьевки будет обнародована перед жеребьевкой.
Сеяные победители групп ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.
Сеяные:
"Бавария" (GER, группа A)
"Реал" (ESP, B)
"Манчестер Сити" (ENG, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Челси" (ENG, Е)
"Боруссия" Дортмунд (GER, F)
"Ювентус" (ITA, G)
"ПСЖ" (FRA, H)
Несеяные:
"Атлетико" (ESP, A)
"Боруссия" Менхенгладбах (GER, B)
"Порту" (POR, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Аталанта" (ESP ,Е)
"Лацио" (ITA, F)
"Барселона" (ESP, G)
"РБ Лейпциг" (GER, H)
Расписание матчей:
Первые матчи пройдут 16/17/23/24 февраля
Ответные игры: 9/10/16/17 марта
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4