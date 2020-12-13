Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабряЖеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 14:00 по московскому времени.

Как будет проходить жеребьевка: 

Определены две корзины: победители групп и команды, которые финишировали вторыми. Не смогут играть в 1/8 команды из одной страны.
Подробная процедура жеребьевки будет обнародована перед жеребьевкой.

Сеяные победители групп ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

Сеяные:

"Бавария" (GER, группа A)
"Реал" (ESP, B)
"Манчестер Сити" (ENG, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Челси" (ENG, Е)
"Боруссия" Дортмунд (GER, F)
"Ювентус" (ITA, G)
"ПСЖ" (FRA, H)

Несеяные:

"Атлетико" (ESP, A)
"Боруссия" Менхенгладбах (GER, B)
"Порту" (POR, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Аталанта" (ESP ,Е)
"Лацио" (ITA, F)
"Барселона" (ESP, G)
"РБ Лейпциг" (GER, H)

Расписание матчей:

Первые матчи пройдут 16/17/23/24 февраля
Ответные игры: 9/10/16/17 марта

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