Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря

16 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первая корзина: "Барселона", "Валенсия" (оба - Испания), "Бавария", "РБ Лейпциг" (оба - Германия), "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (оба - Англия), ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия)

Вторая корзина: "Челси", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Лион" (Франция), "Аталанта", "Наполи" (оба - Италия), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

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