Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнётся в 15:00 мск

Сегодня в 15:00 по московскому времени состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Мероприятие пройдёт в швейцарском Ньоне.

Пары будут образовывать из следующих команд: "Зенит", "Краснодар", киевское "Динамо", "Бенфика", "Ренн", "Славия", "Интер", "Челси", "Айнтрахт", "Арсенал", "Валенсия", "Вильярреал", загребское "Динамо", "Ред Булл Зальцбург","Наполи" и "Севилья".

Матчи данной стадии запланированы на 7 и 14 марта.

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