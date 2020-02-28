Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля

Теги манчестер юнайтедшахтер донецкинтер миланбайер леверкузен

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля

28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На данный момент известно 15 из 16 участников данной стадии турнира. Последний участник определится позднее, так как матч "Ред Булл Зальцбург" - "Айнтрахт" был перенесен из-за плохих погодных условий. В первом матче немецкий клуб выиграл на своем поле со счетом 4:1.

В 1/8 финала сыграют:

"Рейнджерс" (Шотландия), "Башакшехир" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Байер", "Вольфсбург" (оба - Германия), "Рома", "Интер" (оба - Италия), ЛАСК (Австрия), "Хетафе", "Севилья" (оба - Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Шахтер" (Украина), "Копенгаген" (Дания).

Жеребьевка 1/8 финала начнется в 15:00 мск.

Не пропустите: "Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 февраля

Главные новости дня: 27 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов